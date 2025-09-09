Вклад «Доступный»

По данным “Ъ”, в «белый список» ресурсов, которые будут работать при отключениях интернета, планируется включить банки и региональные сервисы. При этом они должны соответствовать определенным требованиям безопасности, например по маршрутизации трафика, расположению серверов и невозможности скрывать IP-адрес. В Минцифры обещают дополнять список с учетом «фактической востребованности» сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В «белый список» ресурсов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета из-за угроз атак БПЛА, планируют включить банковские сервисы и ряд региональных ресурсов, рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке и подтвердили два собеседника в профильных компаниях.

По словам одного из источников, IT-сервисы банков планируется добавить после выверения их IP-адресов, чтобы исключить зарубежные IP.

Регионы же должны направить в Минцифры свои предложения о внесении местных сервисов, например такси, в «белые списки».

Все сервисы должны соответствовать ряду критериев по безопасности (маршрутизация трафика, расположение серверов, невозможность скрывать IP-адрес и настраивать proxy-соединение и другое).

По словам одного из собеседников “Ъ” на рынке, банки были готовы работать в условиях ограничений доступа, но «в последний момент Минцифры не стало включать их в список».

Ранее Минцифры объявило о том, что часть российских сервисов и ресурсов будут работать во время отключений интернета из-за угроз атак беспилотников, их включат в так называемый белый список. При этом для доступа к интернет-ресурсам не потребуется дополнительной идентификации и прохождения капчи. В список вошли «Госуслуги», сайты госорганов и электронного голосования, соцсети и мессенджер компании VK, сервисы «Яндекса», маркетплейсы, сайты операторов связи и другие. Ранее “Ъ” сообщал, что система «белого списка» будет работать с помощью технологии глубокого анализа трафика Deep Packet Inspection — DPI (см. “Ъ” от 11 августа).

«Список приложений и сайтов, доступ к которым сохранится в периоды ограничений работы мобильного интернета, будет пополняться с учетом фактической востребованности у населения»,— рассказали “Ъ” в Минцифры.

В ВТБ “Ъ” сообщили, что направили в министерство документы, необходимые для работы сервисов даже во время ограничений мобильного интернета. «Ожидаем решения»,— добавили в пресс-службе банка. В Альфа-банке, ПСБ, РСХБ, «Сбере», Т-Банке не ответили на запрос.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 17 июля: Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, оправданно.

«Причины появления зарубежных IP-адресов в инфраструктуре российских банков могут быть разными. Во-первых, возможна банальная ошибка в геолокации, когда подсети в реестре RIPE NCC (реестр IP-адресов.— “Ъ”) не помечены как российские»,— объясняет директор по информационным технологиям облачного провайдера «Рег.облако» Евгений Мартынов. Кроме того, это могут быть адреса, оставшиеся от иностранных дочерних компаний или различных поставщиков услуг, добавляет он.

Операторы связи говорят, что уже реализовали в пилотном режиме доступ к обозначенным Минцифры сервисам во время отключений интернета.

«Банковские приложения, по нашему мнению, относятся к категории социально значимых ресурсов. По результатам первых дней пилота мы уже получаем запросы клиентов на включение именно этой категории сервисов в "белые списки"»,— говорят в Т2. В компании рассчитывают, что «пилотный проект войдет в полноценный формат и будет пополняться новыми ресурсами, безопасность и востребованность которых будут признаны регулятором».

В МТС говорят, что у них реализована возможность доступа к «полезным интернет-ресурсам в условиях ограничений работы мобильной сети Интернет». В «Вымпелкоме» считают, что доступ к «самым необходимым сервисам — это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности». В «МегаФоне» оказались от комментариев.

Алексей Жабин