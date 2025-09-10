Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Капитан «Крыльев Советов» перейдет в «Сочи»

Капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков близок к переходу в футбольный клуб «Сочи». По информации «Ъ», в ближайшее время защитник подпишет контракт с командой из Краснодарского края.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сочи», набравший одно очко в семи турах и замыкающий турнирную таблицу РПЛ, на прошлой неделе возглавил бывший главный тренер самарцев Игорь Осинькин. 14 сентября в Самаре состоится матч 8-го тура чемпионата России, в котором сочинцы встретятся с «Крыльями Советов».

