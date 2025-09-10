Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков перейдет в «Сочи»
Как стало известно «Ъ», капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков перейдет в «Сочи». В ближайшее время футболист должен заключить соглашение с клубом из Краснодарского края.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
После 7 туров «Сочи» с одним набранным очком занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На прошлой неделе команду возглавил экс-наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
«Сочи» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре 14 сентября.