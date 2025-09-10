Днем 10 сентября над Черным морем сбили четыре беспилотника

Днем 10 сентября в период с 11:15 до 14:00 над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Всего днем 10 сентября над территорией России сбили 32 БПЛА, в том числе 25 — над Белгородской областью, два — над Курской областью и один – над Краснодарским краем.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ночь на 10 сентября над акваторией Черного моря сбили 15 беспилотников