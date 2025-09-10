В ночь на 10 сентября над акваторией Черного моря сбили 15 беспилотников

В ночь на 10 сентября в период с 00:00 до 5:00 по мск над акваторией Черного моря сбили 15 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также зафиксированы атаки в ряде других регионов. В Брянской области было сбито 21 устройство, в Воронежской — 12, по 11 — в Белгородской и Курской, девять — в Орловской, пять — в Калужской. В Рязанской области уничтожено три беспилотника, по два — в Нижегородской, Ростовской и Тверской, один — в Тульской области.

Всего, по данным ведомства, с полуночи до 05:00 по московскому времени средствами ПВО уничтожено и перехвачено 122 украинских беспилотных летательных аппарата. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.