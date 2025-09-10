Пострадавшим от засухи донским аграриям выдадут дополнительные кредиты
Для аграриев Ростовской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций агроклиматического характера, увеличен лимит льготных кредитов. Региону выделен 241 млн. руб. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В этом сезоне из-за заморозков и засухи аграрии Ростовской области понесли убытки в размере 4 млрд руб. Непогода привела к снижению урожая зерновых до 8,2 млн т, что на 2,8 млн т меньше, чем годом ранее.
Режим чрезвычайной ситуации в регионе объявляли сначала из-за весенних заморозков, а затем в 10 районах — из-за засухи. В результате природных катаклизмов пострадали посевы на общей площади 1 млн га, из которых 180 тыс. га были полностью уничтожены.
В настоящее время пострадавшие от непогоды аграрии Ростовской области подали более 150 заявок на оформление льготных кредитов на сумму около 4 млрд руб.