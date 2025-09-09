Убытки аграриев Ростовской области составили почти 4 млрд рублей
Из-за заморозков и засухи сельхозтоваропроизводители Дона понесли убытки в размере около 4 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь по итогам совещания под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», аграрии подали более 150 заявок на оформление льготных кредитов на ту же сумму — около 4 млрд руб.
В целом для Ростовской области предусмотрен лимит до 15 млрд руб. на проведение осенней посевной кампании.