Убытки аграриев Ростовской области составили почти 4 млрд рублей

Из-за заморозков и засухи сельхозтоваропроизводители Дона понесли убытки в размере около 4 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь по итогам совещания под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», аграрии подали более 150 заявок на оформление льготных кредитов на ту же сумму — около 4 млрд руб.

В целом для Ростовской области предусмотрен лимит до 15 млрд руб. на проведение осенней посевной кампании.