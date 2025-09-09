Аграрии Ростовской области подали заявки на льготные кредиты на 4 млрд рублей
В Ростовской области аграрии подали более 150 заявок на оформление льготных кредитов на сумму около 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В целом для Ростовской области, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», предусмотрен лимит до 15 млрд руб. на проведение осенней посевной кампании.
Отмечается, что под урожай 2026 года в регионе озимыми планируют засеять около 2,8 млн га. Озимую пшеницу и рапс уже посеяли отдельные хозяйства на севере области на площади 56 тыс. га. В остальных зонах завершается подготовка почвы.
К севу заготовлено 98% семян, 100% семян пшеницы отечественного производства. Готовность к севу составляет 95%.