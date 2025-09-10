В Новороссийске днем 10 сентября объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Новороссийска днем 10 сентября объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовали при включении сирен оставаться в помещениях, окна которых не выходят на море, либо укрываться в комнатах без окон. Тем, кто окажется на улице, советуют перейти в подвальные помещения ближайших зданий или воспользоваться подземными переходами и парковками.

Власти подчеркнули, что автомобили не могут служить укрытием, также не следует прятаться у стен многоквартирных домов. Сигнал отменят после устранения угрозы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Новороссийске были сняты ограничения на посещение пляжей, которые ввели из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК) ночью.

Анна Гречко