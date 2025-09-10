Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 650 «квадратов»

Площадь пожара на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелба в Новороссийске сократилась до 650 кв. м. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-мэр города Александр Гавриков.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По состоянию на 9:00 пожар локализован, в тушении задействованы 16 единиц спецтехники, в том числе автоцистерны, самосвалы, экскаватор и бульдозеры.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Специалистами выполнено 610 рейсов, отсыпано 6,4 тыс. куб. грунта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Новороссийске из-за пожара на полигоне могут быть проблемы с вывозом мусора.

В связи с ситуацией отходы из Новороссийска будут направляться на полигон в Темрюкском районе. Это увеличит время вывоза мусора. Южный региональный оператор и министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края ищут варианты решения проблемы и прилагают усилия для нормализации ситуации, говорится в сообщении.