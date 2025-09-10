ЕС вложит €6 млрд в «альянс беспилотников» с Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с докладом по состоянию дел в Евросоюзе (ЕС). Она рассказала, что ЕС вступит в «альянс беспилотников» с Украиной.

«Я могу объявить, что Европа выделит €6 млрд из кредита ERA (кредит под залог замороженных российских активов .—"Ъ") и вступит в альянс беспилотников с Украиной»,— заявила госпожа фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).

В марте ЕК представила стратегию усиления обороноспособности ЕС. Для реализации программы «Перевооружить Европу» (ReArm Europe) стоимостью €800 млрд предлагается увеличить расходы на оборону на уровне государств ЕС, а также привлечь кредит на €150 млрд. В мае Совет Европы одобрил создание необходимого для этого фонда. В июне Франция анонсировала соглашение с крупным французским автопроизводителем и оборонной фирмой с целью производства БПЛА для Украины.

