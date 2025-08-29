Европейцы не могут собрать пазл

Через две недели после знакового саммита на Аляске — встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вселившей осторожные надежды на быстрое продвижение украинского урегулирования,— процесс застопорился. Вечером 28 августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прямые переговоры Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским не состоятся. Таким образом, он впервые открыто выразил сомнения европейцев в возможности выйти на мирное соглашение. О том, что Москва и Киев не готовы сейчас завершить боевые действия, заявила в тот же день и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Виктор Могылдя Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Виктор Могылдя

Заявление о том, что прямые переговоры между лидерами РФ и Украины почти наверняка не состоятся, немецкий канцлер сделал перед ужином с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в форте Брегансон вечером 28 августа. «До встречи президента Зеленского и президента Путина, очевидно, дело не дойдет»,— заявил Фридрих Мерц журналистам.

Нельзя сказать, что европейские лидеры и раньше были сильно оптимистичны насчет мирных усилий Дональда Трампа, включавших в том числе и идею собрать за одним столом лидеров России и Украины. Однако заявление главы немецкого правительства — самое откровенное публичное выражение сомнений в Европе насчет дальнейшего хода украинского урегулирования.

Нотки сомнений в возможности личного взаимодействия Путина и Зеленского стал допускать и сам инициатор такой встречи.

«Может, они встретятся, а может, и нет»,— заявил Дональд Трамп еще 25 августа. Тогда же он признал, что ранее смотрел на урегулирование конфликта России и Украины как на одну из самых легких задач, но на деле все оказалось иначе, поскольку речь идет о «серьезном личностном конфликте».

Вечером 28 августа ощущения того, что процесс мирного урегулирования на Украине забуксовал, подкрепила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметившая, что усилий одного только президента США недостаточно для разрешения ситуации без ответных шагов со стороны российского и украинского лидеров. «Кажется, две стороны в этой войне сами не готовы это закончить. Президент хочет, чтобы это закончилось, но лидеры двух стран также должны этого захотеть»,— сказала госпожа Левитт на брифинге.

При этом по-прежнему заметно определенное отличие от европейских лидеров, неизменно винящих во всем Москву. Об этом, в частности, говорит реакция на российский удар по Киеву 28 августа, который страны ЕС моментально осудили. Госпожа Левитт на брифинге упомянула «нападение на Киев», но тут же добавила: «И Украина недавно также нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам».

Между тем в последние дни процесс урегулирования оказался осложнен и еще одним обстоятельством — замешательством в отношении того, на каких именно условиях РФ и США пытаются выйти на соглашение. На этой неделе журнал Atlantic, ссылаясь на беседу с рядом высокопоставленных европейских чиновников, сообщил: Европа испытывает серьезные затруднения в понимании того, какие уступки Владимир Путин мог предложить в разговоре с Дональдом Трампом за закрытыми дверями.

Как признали представители ЕС, для них соглашения между Москвой и Вашингтоном остаются как «пазл», который трудно сложить из-за нехватки деталей.

Отчасти такому разброду и шатаниям способствовала и сама американская сторона — в частности, спецпосланник США Стив Уиткофф. По данным агентства Reuters, 7 августа, на следующий день после последней встречи в Москве с Владимиром Путиным, он сообщил в телефонном разговоре с несколькими европейскими лидерами, что президент РФ якобы выразил готовность вывести войска из Запорожской и Херсонской областей Украины в обмен на то, что Киев уступит Донецк и Луганск. Но уже на следующий день на встрече госсекретаря США Марко Рубио с европейскими советниками по нацбезопасности Уиткофф заявил, что Путин на самом деле не предлагал вывести войска с двух этих территорий.

Сами американцы неофициально списали такой конфуз на то, что Уиткофф, не имеющий опыта дипломатической работы, нарушил стандартный протокол и отправился на встречу без секретаря Госдепартамента, который бы стенографировал беседу в Кремле. Отсюда, мол, и возникли противоречащие интерпретации того, что именно российский лидер говорил за закрытыми дверями.

Наталия Портякова