Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Европы на €150 млрд

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) для инвестиций в оборонное промпроизводство. Объем фонда оценивается в €150 млрд. Он также позволит ЕС и дальше поддерживать Украину, говорится в пресс-релизе совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

С помощью SAFE страны Европы рассчитывают увеличить производственные мощности и укрепить «общую оборонную готовность ЕС».

Выплаты странам-участницам будут осуществлять в форме долгосрочных кредитов «по конкурентоспособным ценам». Также запросы смогут подавать Украина, страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). К SAFE смогут присоединяться государства, подписавшие отдельные соглашения о партнерстве в области безопасности и обороны, в том числе Великобритания.

С помощью нового фонда можно будет профинансировать закупку двух категорий оборонной продукции:

боеприпасы и ракеты; артиллерийские системы; средства защиты для критической инфраструктуры и киберпространства;

системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также радиоэлектронной борьбы; беспилотники и системы противодействия им; средства защиты космических аппаратов.

К продукции из второй категории будут применять более строгие условия отбора. Для обеих категорий стоимость компонентов, ввозимых из-за пределов ЕС, стран ЕЭЗ, ЕАСТ и Украины, не должна превышает 35% от предполагаемой стоимости компонентов конечного продукта.

О сотрудничестве стран Европы — в материале «Ъ» «Великобритания и Евросоюз вступили в "новую эру"».