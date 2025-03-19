ЕК представила стратегию усиления обороноспособности Евросоюза

Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне (.pdf), в которой изложена стратегия по усилению обороноспособности Европы. В числе прочего ЕК предложила создать единый рынок вооружений в ЕС с участием Украины и повысить «готовность Европы к наихудшим сценариям», укрепляя внешние границы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши возможности и использовать проактивный подход к безопасности. Мы предпринимаем решительные действия, представляя дорожную карту ''Готовность-2030'' с увеличением расходов на оборону, важными инвестициями в европейские оборонно-промышленные возможности»,— заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Для реализации програмы ReArm Europe («Перевооружить Европу») стоимостью €800 млрд предлагается увеличить расходы в оборону на уровне государств ЕС, а также привлечь кредит на €150 млрд, чтобы выдавать средства для укрепления военного потенциала стран блока за счет общих закупок у европейских производителей. К этим закупкам сможет присоединиться и Украина.

Лусине Баласян