Сочи вошел в топ-10 направлений для отдыха на базах осенью

Сочи вошел в десятку популярных направлений для отдыха на базах в сентябре–октябре 2025 года. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, определившего наиболее востребованные курорты для осеннего отдыха.

Первое место в рейтинге занял Архыз в Карачаево-Черкесии. На это направление пришлось 8% всех бронирований. Туристы в среднем проводят здесь четыре ночи, а стоимость размещения на базе составляет около 6,2 тыс. руб. за ночь.

Вторую позицию занял Бжид в Краснодарском крае: на его долю пришлось 6% бронирований. Путешественники бронируют места отдыха в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,9 тыс. руб.

Тройку лидеров замыкает Феодосия в Крыму, собравшая 4% бронирований. В этом городе путешественники в среднем проводят шесть ночей, а затраты на проживание составляют порядка 3,9 тыс. руб. за ночь.

Сочи оказался в числе наиболее востребованных направлений для отдыха на базах в начале осени. По данным сервиса, в городе туристы останавливаются в среднем на шесть ночей, а стоимость проживания за ночь составляет около 5,7 тыс. руб.

В десятку популярных направлений также вошли курорты Краснодарского края. Среди них — Голубицкая, где путешественники предпочитают отдыха в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,3 тыс. руб. В Должанской путешественники остаются в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,8 тыс. руб. В топ также вошла Анапа, где путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.; Последний представителем Краснодарского края в топе направлений для отдыха на базах осенью оказалась Кабардинка, где туристы проводят в среднем неделю и платят за ночь размещения около 4,9 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что любители горнолыжного спорта начали заранее бронировать отели на зимние каникулы. 30% номерного фонда курорта «Роза Хутор» зарезервированы на новогодние праздники.

Мария Удовик