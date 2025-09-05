На Розе Хутор забронировано 30% номеров на январские каникулы

Любители горнолыжного спорта начали заранее бронировать отели на зимние каникулы. 30% номерного фонда курорта «Роза Хутор» зарезервированы на новогодние праздники, сообщает пресс-служба РСТ.

Заместитель генерального директора курорта по маркетингу и продажам Рушан Сабиров отметил несколько тенденций: «Гости начинают бронировать зимний отдых заранее, особенно на новогодние и январские праздники. Динамика высокая: сейчас забронировано около 30% номерного фонда».

Туристы выбирают более длительные сроки пребывания и комфортные категории размещения, заблаговременно покупают ски-пассы, билеты на мероприятия и оздоровительные программы.

Популярен и осенний отдых в горах Сочи. «Именно осенью в горах наступает идеальное время для прогулок и фотосессий. В сентябре-октябре работают канатные дороги, открыты пешие тропы в горах и велосипедные маршруты, природный парк водопадов Менделиха, высокогорная обзорная площадка Роза Пик»,— рассказал господин Сабиров.

В первой декаде ноября основные канатные дороги курорта закроются на профилактику перед зимним сезоном, но будет работать подъемник Стрела, ведущий на высоту 1,6 тыс. м над уровнем моря. В Роза Долине можно посетить Музей археологии, этнопарк Моя Россия, прогуляться по набережной реки Мзымта. Востребованы велнес-программы в отелях курорта.

У туроператоров бронирования на новогодний период пока единичные из-за продолжающегося пляжного сезона. «Активизации спроса на зиму ожидаем с 10-х чисел октября. Но сомневаюсь, что продажи будут выше показателей предыдущего зимнего сезона»,— уточнил господин Ромашкин.

Курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» ежегодно посещают более 3 млн туристов.

Мария Удовик