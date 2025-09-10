На Кубани страховые выплаты аграриям за полгода составили 1,5 млрд рублей

В Краснодарском крае за первое полугодие 2025 года страховые выплаты аграриям составили 1,5 млрд руб., объем собранной премии за тот же период — 693,3 млн руб. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в филиале Росгосстраха в Краснодарском крае со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным регулятора за 2024 год, на территории Краснодарского края выплаты аграриям составили более 1,002 млрд руб., объем страховых премий — 1,089 млрд руб.

Как отмечает директор филиала Росгосстраха в Краснодарском крае Александр Казаков, кубанские аграрии в большей степени предпочитают программу «мультириск». Также популярна программа страхования от ЧС — по такому полису пострадавшим возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади.

Как считает господин Казаков, агрострахование на юге России, как ключевой инструмент для управления рисками в сельском хозяйстве, сталкивается с множеством вызовов. Государственная политика и изменения в законодательстве значительно влияют на агростраховщиков.

«В 2025 году важно учитывать возможные изменения в налоговом законодательстве, мониторинге земель, перераспределении субсидий, связанных с агрострахованием, между крупным и мелким бизнесом. Быстро развивающиеся технологии, такие как системы мониторинга данных, могут как поддерживать, так и угрожать существующим моделям агрострахования»,— комментирует эксперт.

По оценкам Александра Казакова, агропроизводители не успевают перестраиваться под новые реалии и чаще отказываются от страхования рисков, чем находят ресурсы для изучения и исполнения нововведений.

«Рынок агрострахования в 2025 году испытывает влияние различных сдерживающих факторов. Для успешного развития этой отрасли необходимо адаптироваться к новым условиям, повышать информированность фермеров, а также разрабатывать более доступные и инновационные решения в области страхования»,— отметил собеседник «Ъ-Кубань».

Андрей Пугачев