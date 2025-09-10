В аэропорту Сочи после ночных ограничений ожидаются корректировки рейсов

Администрация аэропорта Сочи в своем Telegram-канале предупредила пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов в течение ближайших двух дней. В сообщении отмечается, что корректировки могут затронуть переносы, отмены или объединения полетов и связаны с последствиями введенных ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ночное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Во время действия ограничений экипажи трех рейсов приняли решение о посадке на запасных аэродромах — в Минеральных Водах и Грозном. Сейчас работа аэропорта восстановлена, рейсы обслуживаются по фактическому расписанию, возобновлена регистрация пассажиров и предполетный досмотр. Для минимизации задержек службы аэропорта переведены на усиленный режим.

Авиакомпании информируют пассажиров обо всех изменениях по указанным в бронировании контактам и выполняют обязательства по предоставлению необходимого обслуживания: питание, напитки, а при длительных задержках — размещение в гостинице. Актуальные данные доступны на онлайн-табло, терминальных мониторах и через сервис уведомлений в телеграм-боте.

«Ъ-Кубань» писал, что аэропорт курорта в ночь на 9 сентября приостанавливал прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников, однако работа авиагавани возобновилась в штатном режиме. Ограничительные меры действовали с 2:38 до 3:40 и не привели к задержкам рейсов.

Мария Удовик