Группа Мантера анонсировала программу мероприятий ко Дню туризма

Каждый год 27 сентября отмечается День туризма, который объединяет миллионы путешественников и работников туристической отрасли по всему миру. В честь праздника самый крупный туристический холдинг на юге России подготовил большую программу мероприятий, эксклюзивное предложение на бронирование отелей, а также фестиваль-знакомство с компанией «вАРЕНьЕ».

Самым крупным подарком к празднику станет эксклюзивная акция «День туризма». 27 сентября с 8:00 до 00:00 всем желающим будет предоставлена возможность забронировать проживание во всех отелях Группы Мантера с выгодой 30%. Предложение распространяется на отдых в период с 1 октября по 20 декабря. Бронирование будет осуществляться на сайте проекта.

Среди участников акции — новый гостиничный комплекс класса люкс Mantera Supreme, отель-замок Богатырь, Сочи Парк Отель, отель Mantera Resort &Congress, Курорт Красная Поляна, в том числе Сочи Марриотт Красная Поляна, Риксос Красная Поляна Сочи, Ибис Стайлс Красная Поляна, Новотель Фит Красная Поляна, Панорама by Mercure Красная Поляна, Мовенпик Красная Поляна, Новотель Резорт и спа Красная Поляна, Кортъярд Марриотт Сочи Красная Поляна и апарт-отель «Бонус». Также по акции можно будет запланировать поездку в Удивительную деревню Мандроги в Ленинградской области.

27 сентября, в день туризма 2025, объекты Группы Мантера проведут ряд развлекательных мероприятий для гостей. Курорт «Архыз» предлагает послушать лекции о горном туризме, познакомиться с местными кавказскими традициями, историей народных Карачаево-Черкесских костюмов и посетить занимательные мастер-классы от филиала Российского Общества Знания в КЧР. На Курорте Красная Поляна запланирована тематическая анимация для детей и взрослых. Будут действовать специальные цены на зимние ски-пассы и туристические прогулочные билеты. В преддверии праздника 25 сентября в «Казино Сочи» состоится бесплатный концерт группы The Hatters, а 27 сентября в ресторане «Брунелло» — ужин в четыре руки с известными шефами Ильей Захаровым и Энвером Джемиловым.

В меню лобби бара отеля Mantera Supreme появится специальный гастрономический сет, посвященный разным частям света. Отель Mantera Resort & Congress порадует своих гостей специальным розыгрышем прогулки на вертолете и проживания в номере категории люкс.

Сочи Парк подготовил большую шоу программу на весь день, включая интерактивную командную игру «Страна туризма», автограф-сессии с маскотами и праздничную дискотеку. Также в Сочи Парке будет действовать специальное предложение с выгодой до 18% на входные билеты. В расписании дня у Сочи Парк Отеля — развлекательная программа «Невероятные приключения туристов», пенная дискотека, игры и выступление кавер-группы.

«День туризма — значимый праздник для всех игроков отрасли как на федеральном, так и на региональном уровне. Объекты Группы Мантера выполняют ведущую роль в развитии внутреннего туризма, способствуя укреплению экономического потенциала регионов и созданию новых рабочих мест. Год за годом мы направляем наши усилия на расширение туристической инфраструктуры и повышение качества туристических услуг, делая регионы привлекательным направлением для граждан России и для гостей нашей страны»,— прокомментировал Трукшин Вадим Анатольевич, генеральный директор Группы Мантера.

Важно отметить, что компании Группы Мантера ежегодно входят в рейтинг лучших работодателей Краснодарского края и России. В настоящий момент в холдинге работает более 9 000 человек. С целью укрепления корпоративной культуры и командного духа, а также демонстрации возможностей и ценностей холдинга потенциальным сотрудникам, 28 сентября в RED ARENA пройдет масштабный фестиваль-знакомство Mantera Day «вАРЕНьЕ».

Заинтересованные в трудоустройстве в Группу Мантера посетители фестиваля смогут узнать больше об открытых вакансиях и пройти собеседование.

Каждый гость праздника сможет отправиться в путешествие по Вселенной Мантера. За прохождение маршрута и выполнение заданий от компаний-участников будут начисляться баллы, которые в финале праздника можно обменять на фирменный мерч, сертификаты на услуги и памятные сувениры. Вход для всех желающих свободный.

Справка о компании MANTERA: MANTERA — группа компаний, объединившая в 2021 году лучшие курорты и центры притяжения России в единую ЭКОСИСТЕМУ гостеприимства. Ключевые направления деятельности MANTERA — создание современной всесезонной туристической инфраструктуры и развитие туристических дестинаций; реализация концепции интегрированного курорта; девелопмент курортной недвижимости и тематических парков развлечений; формирование и внедрение высоких стандартов гостеприимства, в том числе интеграция принципов устойчивого развития в туризме.

