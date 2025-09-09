Главные новости за 9 сентября. Кавказ

Кабардино-Балкария возглавила рейтинг по динамике погрузки на Северо-Кавказской железной дороге. Рост погрузки в республике составил чуть более 43%.

Директора компании, занимающейся оптовой торговлей сельхозпродукцией, подозревают в сокрытии от налоговой более 10 млн руб.

В Пятигорске сотрудниками отдела противодействия экстремизму полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю и управления ФСБ по региону задержана организованная преступная группа, легализовавшая 380 незаконных мигрантов.

В Дагестане федеральное финансирование защиты от паводков на 2026 год увеличат в более чем в 2,5 раза.

В Минеральных Водах строительная компания на пять месяцев оставила 38 сотрудников без заработной платы. Фирма задолжала работникам более 6,7 млн руб.

По итогам восьми месяцев 2025 года в Ставрополе провели 158 рейдов по борьбе со стихийной торговлей. В отношении стихийных торговцев составили 485 протоколов об административных правонарушениях.