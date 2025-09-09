В Ставрополе директор сельхозфирмы скрыл от налоговой более 10 млн рублей
Директора компании, занимающейся оптовой торговлей сельхозпродукцией, подозревают в сокрытии от налоговой более 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, с января по май 2025 года подозреваемый, чтобы скрыть прибыль и не проводить отчисления, проводил расчеты с партнерами через подконтрольные ему компании.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 199.2 УК РФ, продолжается.