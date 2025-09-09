КБР возглавила рейтинг по динамике погрузки на СКЖД в августе

Кабардино-Балкария возглавила рейтинг по динамике погрузки на Северо-Кавказской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Рост погрузки в республике составил чуть более 43%. Уточняется, что показатель вырос за счет увеличения в 1,7 раза отправок строительных грузов и на 25% продовольственных товаров. Первое место с КБР делит Калужская область.

Второе и третье место заняли Бурятия и Пензенская область соответственно.

Константин Соловьев