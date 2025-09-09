С начала года в Ставрополе провели 158 рейдов против стихийной торговли
По итогам восьми месяцев 2025 года в Ставрополе провели 158 рейдов по борьбе со стихийной торговлей. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В отношении стихийных торговцев составили 485 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 1,5 млн руб.
У нарушителей изъяли более 5 т плодоовощной продукции, свыше 800 штук промышленных товаров и 120 кг живой рыбы. Также изъяли оборудование, включая весы, столы и шатры.