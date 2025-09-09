В Сочи нашли пропавшую после поездки в такси 19-летнюю девушку

Полиция Сочи совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» установила местонахождение 19-летней девушки, сведения о пропаже которой ранее распространялись в СМИ и социальных сетях. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она уже связалась с родственниками.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о пропаже появилась после того, как девушку в последний раз зафиксировали камеры наблюдения в районе сочинского аэропорта, где она садилась в такси. С 3 сентября сведений о ее местонахождении не поступало.

По данным пресс-службы УВД по курорту, сотрудники полиции Адлерского района вели розыскные мероприятия, параллельно поиски организовал региональный штаб «Лиза Алерт». Вечером 9 сентября поисковая операция была завершена: девушка найдена и передана родственникам.

Мария Удовик