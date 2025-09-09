Российские исследователи представили Путину технологию «осязашка» в Сириусе

Ученые из научно-технологического университета Сириус представили Владимиру Путину технологию передачи тактильных ощущений через экран. Изобретение позволяет чувствовать виртуальные объекты при прикосновении к дисплею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель ученого совета университета Роман Иванов рассказал президенту о проекте, который реализует гражданин Эстонии, ранее работавший в Германии. Этот исследователь приехал в Сириус благодаря грантовой поддержке.

Господин Иванов объяснил, что этот русскоязычный гражданин Эстонии разрабатывает интересный подход, который они называют «осязашка». Это технология, позволяющая человеку ощущать виртуальное изображение. Исследователь создает алгоритмы и устройства, которые передают тактильные ощущения от изображения на экране на рецепторы.

Для демонстрации возможностей технологии ученый привел наглядный пример. Он сказал, что, гладя экран телефона с изображением кошки, можно почувствовать шерсть этой кошки.

На это президент удивился и выразил свою реакцию.

По мнению разработчиков, эта технология может быть полезна в медицине для дистанционных операций хирургами и поможет вернуть способность к осязанию людям с протезированными конечностями.

Среди новых разработок также представили виноград сорта мерло, который лучше защищен от грибковых заболеваний. Роман Иванов, председатель Ученого совета университета, объяснил, что это приведет к меньшим потерям урожая и избавит от необходимости использовать фунгициды.

Также была показана клубника с повышенным содержанием кверцетина — природного антиоксиданта. В новом сорте этого вещества в 12 раз больше, чем в обычной клубнике. Господин Иванов отметил, что это можно назвать «молодильной клубникой».

Мария Удовик