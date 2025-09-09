Путин прибыл в Сириус с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом на федеральную территорию Сириус. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках поездки глава государства посетил научно-технический университет Сириус и его лабораторный комплекс. Также президент провел встречу с молодыми учеными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что атака беспилотников на Сочи не отразилась на планах Владимира Путина. Накануне президент из Сочи принял участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС. На саммите обсуждали вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран объединения с учетом текущей глобальной ситуации.

В ночь на 9 сентября в результате атаки в Адлерском районе погиб один человек, так как осколки беспилотника попали в его автомобиль. Глава курорта выразил соболезнования родным погибшего уроженца Липецка и сообщил, что его семье будет выплачено 500 тысяч рублей из благотворительного фонда. Он также добавил, что уже разработан порядок оказания помощи жителям поврежденных домов. Шесть частных домов получили повреждения фасадов, крыш и заборов.

По данным Минобороны, российские средства ПВО сбили два беспилотника над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Черного моря и еще два — над Крымом.

«Ъ-Сочи» писал, что обломки вражеского беспилотника повредили мемориал фронтовика Сергея Александровича Троепольского, ветерана Первой мировой и Великой Отечественной войн. Глава курорта отметил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время.