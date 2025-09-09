В Сириусе Путину рассказали о разработках по лечению агрессивных форм рака

Президент Владимир Путин ознакомился с проектом иммунотерапии рака, который ведет в научно-технологическом университете Сириус ученый, вернувшийся из США. Встреча состоялась 9 сентября на федеральной территории.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Исследователь работает над методиками борьбы со злокачественными новообразованиями центральной нервной системы — глиобластомой и глиомой. Эти агрессивные формы онкологии приводят к смерти многих пациентов через 3-12 месяцев после диагностики.

«Существующие сейчас методы — паллиативные, они могут лишь продлить жизнь на несколько месяцев»,— пояснил специалист.

В университете Сириус планируют найти принципиально новую стратегию терапии подобных видов рака. Исследователи сосредоточились на иммуноонкологии — направлении, которое использует возможности иммунной системы для уничтожения раковых клеток.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что атака беспилотников на Сочи не повлияла на планы Владимира Путина. Накануне президент из Сочи участвовал в онлайн-саммите БРИКС, где обсуждали вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран в условиях текущей глобальной ситуации.

В ночь на 9 сентября в результате атаки в Адлерском районе погиб один человек, так как осколки беспилотника попали в его автомобиль. Глава курорта выразил соболезнования родным погибшего уроженца Липецка и сообщил, что его семье будет выплачено 500 тыс. руб. из благотворительного фонда. Он также добавил, что уже разработан порядок помощи жителям поврежденных домов. Шесть частных домов получили повреждения фасадов, крыш и заборов.

По данным Минобороны, российские средства ПВО сбили два беспилотника над Краснодарским краем, 15 — над Черным морем и еще два — над Крымом.

«Ъ-Сочи» сообщил, что обломки беспилотника повредили мемориал фронтовика Сергея Троепольского, ветерана Первой мировой и Великой Отечественной войн. Глава курорта отметил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время.

