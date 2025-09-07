«Кубок Черного моря» по сумо в Сочи объединил более 200 российских спортсменов

В Сочи проходит «Кубок Черного моря» по сумо с участием свыше 200 борцов из 25 регионов России. Соревнования второй раз принимает курортный город на базе федерального центра подготовки спортсменов «Юг Спорт», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Ходыкина, Коммерсантъ Фото: Наталия Ходыкина, Коммерсантъ

Двухдневный турнир объединил сильнейших атлетов страны. В состязаниях участвуют как молодые борцы до 19 лет, так и опытные спортсмены.

В Сочи во второй раз проходит крупный турнир по сумо. В начале года на побережье впервые состоялся Чемпионат и Первенство Южного федерального округа, на котором был установлен высокий уровень организации, который сохраняется и на «Кубке Черного моря», отметил заместитель главы Сочи Вадим Снегирев.

В рамках турнира прошел семинар для арбитров, тренеров и спортсменов. В семинаре участвовали главный тренер сборной России по сумо Юрий Голубовский, председатель Всероссийской коллегии судей Михаил Люлин и ведущие борцы национальной команды.

Сумо активно развивается в регионе с 2017 года, и этим видом спорта увлекаются около тысячи человек. Местная федерация сумо была основана в 2024 году.

В рамках турнира также пройдет семинар для тренеров и спортсменов Краснодарского края на тему «Основы сумо».

«Ъ-Сочи» писал, что в прошлом году на курорте впервые в истории состоялись всероссийские соревнования по сумо «Кубок Черного моря». В них приняли участие более 100 сильнейших юношей и девушек до 19 лет из 14 регионов страны.

Мария Удовик