Краснодарский «Магнит» выплатил 113 млн рублей дохода по облигациям

Краснодарская розничная сеть «Магнит» погасила доход по облигациям серии БО-004Р-07 за девятый купонный период (с 9 августа по 8 сентября 2025 года) в размере 113,4 млн руб. без учета налогов и удержаний. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплата произведена по 6 млн биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций. Доход по одной бумаге составил 18,9 руб.

Ранее, 5 сентября, «Магнит» перечислил 236,2 млн руб. по облигациям серии БО-004Р-05 за девятый купонный период (с 6 августа по 5 сентября). Выплата также составила 18,9 руб. на бумагу при общем объеме 12,5 млн облигаций.

По собственным данным компании, на 30 июня 2025 года сеть насчитывала 32,6 тыс. торговых точек в 72 регионах России. Выручка за первое полугодие без учета МСФО 16 составила 1,7 трлн руб., показатель EBITDA — 86 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в августе ретейлер также выплатил 431,5 млн руб. по облигациям серии БО-004Р-06 и 821,6 млн руб. по серии БО-005Р-02.

Анна Гречко