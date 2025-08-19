ПАО «Магнит» выплатило держателям облигаций 1,25 млрд рублей

Оператор розничной сети «Магнит» отчитался о выплаченных доходах по облигациям. Речь, в частности, идет о биржевых бездокументарных процентных неконвертируемых облигациях ПАО «Магнит» серии БО-005Р-02 и серии БО-004Р-06. Общий выплаченный держателям облигаций доход составил 1,25 млрд руб. Информация опубликована на ресурсе ЦРКИ «Интерфакс».

По облигациям серии БО-005Р-02 за период с 18 июля по 17 августа 2025 года выплачено 821,6 млн руб. без учета налогов и иных удержаний. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента составил 17,67 руб. Общее количество облигаций — 46,5 млн штук.

По облигациям БО-004Р-06 за период с 17 июля по 16 августа 2025 года общий размер выплаченных доходов составил 431,5 млн руб. Размер доходов на одну ценную бумагу —17,26 руб. Общее количество облигаций — 25 млн штук.

В июне этого года АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» на уровне ААА (RU), прогноз «Стабильный», и его облигаций на уровне ААА (RU). В агентстве сообщили, что рейтинг «Магнита» определяется очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью.

«"Магнит" — один из двух наиболее крупных игроков российского рынка розничной торговли. На конец 2024 года сеть компании (включая магазины "Дикси") насчитывала 31 483 магазина, общая торговая площадь магазинов составила порядка 11 млн кв. м»,— говорится в релизе АКРА.

В агентстве также уточняют, что очень высокая оценка ликвидности «Магнита» обусловлена наличием значительного объема доступных к выборке кредитных линий. АКРА отмечает наличие широкого доступа к внешним источникам финансирования и достаточную степень диверсификации базы кредиторов. «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

В июне «Ъ-Кубань» писал, что «Магнит» ведет переговоры о продаже своих гипермаркетов сети «Лента», планируя сосредоточиться на развитии малых форматов — магазинов у дома и ультрамалых торговых точек.

Сеть магазинов «Магнит» основал Сергей Галицкий в 1994 году. В 2018 году он продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Через три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сейчас сеть насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 19%, до 3,04 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 24,4%, до 50 млрд руб.

Дмитрий Михеенко