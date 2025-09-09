На строительство стекольного завода на Кубани направили 440 млн рублей

В Краснодарском крае «Южная стекольная компания» получила 440 млн руб. господдержки на реализацию проекта строительства завода по переработке стекла в индустриальном парке «Краснодар». Об этом в интервью «РБК Краснодар» сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам главы Кубани, соглашение о расширении проекта подписали в 2025 году на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На объекте уже установлено 70% оборудования, закупленного за счет средств краевой господдержки. Финансирование предоставили в рамках отраслевой госпрограммы и через льготные займы фонда развития промышленности.

Инвестор увеличил объем собственных вложений в проект в 1,5 раза — до 2,1 млрд руб. Планируется, что запуск предприятия позволит создать 200 новых рабочих мест.

Согласно данным СПАРК, ООО «Южная стекольная компания» зарегистрировано в Краснодаре в 2021 году. Основной вид деятельности — формирование и обработка листового стекла. Директор компании — Артур Шишко, бенефициар — Ирина Зенищева. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 3,2 млн руб.

Господин Кондратьев также отметил, что в регионе реализуются и другие промышленные проекты: производство противопожарного стекла в индустриальном парке «ВБ Кубань» в Краснодаре, создание высокотехнологичного производства сухих молочных продуктов в промпарке «Кубань» в Усть-Лабинском районе, а также запуск первого на Кубани производства автокомпонентов в промтехнопарке «АЭТЗ». На новом предприятии планируют выпускать до 1 млн тормозных дисков в год.

Как сообщал «Ъ-Кубань», для 21 муниципалитета края на 2025 год разработаны дорожные карты развития промышленности. До 2027 года на Кубани планируется реализация 50 инвестиционных проектов.

Анна Гречко