В дорожные карты промышленности на Кубани включат 50 инвестпроектов

В Краснодарском крае утверждены дорожные карты развития промышленности для 21 муниципалитета, сообщили «Ведомостям Юг» в региональном министерстве промышленной политики. До 2027 года в их рамках планируется реализовать около 50 инвестиционных проектов.

В список вошли Краснодар, Армавир, Новороссийск, а также Абинский, Белореченский, Гулькевичский, Динской, Кавказский, Крымский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Северский, Славянский, Староминский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий и Усть-Лабинский районы. Карты будут включать девять блоков и 47 мероприятий.

С 2018 по 2024 годы аналогичные программы реализовали в 27 муниципальных образованиях края. В министерстве напомнили, что уже первый год их массового внедрения показал эффект: по сравнению с 2017 годом индекс промышленного производства в 2018 году вырос до 104,5%, объем отгруженной продукции — до 304,8 млрд руб. (рост 117,7%), а объем инвестиций в основной капитал — до 9,2 млрд руб. (рост 106,7%).

