Подрядчик допустил нарушения при реконструкции Южных прудов в Новороссийске

В Новороссийске приостановили реконструкцию парка Южные пруды из-за нарушений со стороны подрядчика. Об этом сообщили в управлении ЖКХ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По данным ведомства, подрядная организация выполнила работы с отклонениями от проекта. Сейчас с компанией ведется досудебная работа. При этом вывоз ила планируется завершить до конца октября 2025 года.

Реконструкцию Южных прудов начали в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы разбили на три этапа. Первый предусматривает очистку водоемов от камыша и иловых отложений, последующие — благоустройство территории с устройством дорожек, бордюров, спортивной и детской площадок, а также тропы здоровья и сенсорной дорожки.

В мае 2025 года в одном из водоемов местные жители обнаружили аномально горячую воду температурой до +38 градусов, что, по их словам, привело к гибели рыбы, лягушек и черепах.

Южные пруды представляют собой особо охраняемую природную территорию Новороссийска, а их реконструкция считается одним из главных экологических проектов города. Каждый этап работ обсуждается с учетом мнения жителей Новороссийска. Подрядчиком благоустройства территории выступал ООО «Кама-РД».

Анна Гречко