Горячая вода в Южных прудах Новороссийска привела к гибели черепах

В одном из Южных прудов Новороссийска местные жители обнаружили аномально горячую воду до +38 градусов, которая привела к гибели рыб, лягушек и черепах в особо охраняемой природной зоне. Об этом сообщает «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Васенина Фото: Дарья Васенина

Горожане обнаружили проблему, когда пытались запустить в водоем карасей. По их словам, рыбы начали ложиться набок, пытаться выпрыгнуть. После этого они потрогали воду и выяснили, что она очень горячая, а затем постарались перенести карасей в другой пруд, где рядом обнаружили трупы лягушек и мертвую черепаху.

Корреспонденты провели замеры температуры в разных частях водоема. С одной стороны пруда она составила примерно +26 градусов, а в месте вытекания воды достигала +37-38. В двух соседних прудах температура варьировалась от +17 до +26.

Эколог Сергей Стряпухин пояснил, что повышенная температура губительна для обитателей пруда: «При этой температуре гибнет рыба, соответственно, земноводные, лягушки, рептилии, черепахи тоже могут пострадать».

Специалисты предполагают, что причиной аномального нагрева может быть прорыв трубы горячего водоснабжения. Подобный инцидент уже происходил в этой зоне три года назад. Однако представители АТЭК опровергают версию о повреждении их коммуникаций.

«Утечек на данном участке у нас не было обнаружено. Также обследовали канализационный коллектор, который выходит в сторону прудов. Вода, которая выходит в эту сторону, холодная, до +10», — заявил директор филиала «АТЭК Новороссийские тепловые сети» Сергей Зеленов.

Компания также сообщила, что в последнее время не проводила аварийных работ в этом районе.

Администрация Новороссийска сформировала рабочую группу для выяснения причин происшествия. Власти планируют найти источник горячей воды и решить проблему в течение двух дней.

Алина Зорина