МИД Индии рекомендовал не ездить в Непал

МИД Индии на фоне протестов в Непале посоветовал согражданам воздержаться от поездок в эту страну. Находящимся в Непале гражданам Индии рекомендовано укрыться в безопасных местах и не выходить на улицу. Об этом сказано в заявлении министерства, опубликованном на его сайте.

Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сегодня был снят, но акции протеста продолжились. Демонстранты подожгли здания парламента и верховного суда, министров вывозят на военных вертолетах. Премьер Непала подал в отставку. На индийско-непальской границе введен режим повышенной готовности.