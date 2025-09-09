На развитие сетей водоснабжения Кубани в 2025 году направили 8,3 млрд рублей

В 2025 году на реконструкцию и строительство муниципальных объектов водоснабжения в Краснодарском крае направили 8,3 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в минТЭК и ЖКХ региона.

В ведомстве подчеркнули, что система водоснабжения края входит в число крупнейших в России: функционирует свыше 30 тыс. км трубопроводов, работают сотни скважин, водозаборов и очистных станций. При этом большая часть объектов введена в эксплуатацию в 1960-х годах и требует обновления.

Масштабную реконструкцию сетей начали десять лет назад при износе более 70%. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева муниципалитеты ежегодно заменяют около 5% ветхих трубопроводов. По итогам 2024 года было обновлено примерно 1 тыс. км сетей.

Всего с 2015 года в рамках госпрограммы «Развитие ЖКХ» построено и реконструировано 562 км водопроводных сетей и 235 объектов. Из краевого бюджета на эти цели направлено 4,5 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году в Краснодарском крае планировали построить и отремонтировать 55 км сетей и 38 объектов водоснабжения. По информации администрации региона, на эти цели из регионального бюджета намерены были выделить 5,5 млрд руб.

