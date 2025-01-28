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На Кубани отремонтируют сети и объекты водоснабжения за 5,5 млрд рублей

В 2025 году в Краснодарском крае планируют построить и отремонтировать более 55 км сетей и 38 объектов водоснабжения и водоотведения. На эти цели, как сообщает пресс-служба администрации региона, выделят из краевого бюджета более 5,5 млрд руб.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что модернизация коммунальной инфраструктуры, и прежде всего системы водоснабжения, является важной составляющей комфортной жизни в поселках, хуторах и станицах региона. Для улучшения качества питьевой воды там строят новые участки сетей, а также модернизируют водозаборы и артезианские скважины.

По данным краевой администрации, в Северском районе достроят магистральный водопровод к станице Азовской протяженностью почти 35 км. В самой станице Северской обновят артезианскую скважину.

В Новокубанске планируют капитально отремонтировать сразу шесть скважин. Аналогичные работы хотят провести в станицах Ладожской, Некрасовской, в селе Суворовском и хуторе Красном Усть-Лабинского района. В райцентре построят новый водозабор производительностью 8 тыс. кубометров в сутки. Также в 2025 году там планируют завершить реконструкцию коллектора по улице Демьяна Бедного.

Татьяна Ручкина

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