Информация о гибели 28 крокодилов на ферме в Ейске не подтвердилась

Сообщения о гибели 28 крокодилов и одной черепахи на ферме «Крокодиловый каньон» в Ейске не подтвердились. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ведомстве ранее заявили, что в результате пожара в зоопарке, произошедшего в ночь на 9 сентября, погибли 29 животных. Позже в МЧС заявили, что информация не подтвердилась, на месте работают оперативные службы, ведется разборка завалов.

«На данный момент пожар ликвидирован полностью. На месте пожара работают все оперативные службы. Идет разборка конструкций. На данный момент погибших животных не обнаружено. Причина пожара устанавливается дознавателем», – сообщили в ведомстве.

Ранее гибель животных опровергли на самой ферме. Руководство заявило, что все крокодилы и черепаха были вывезены с территории еще 1 сентября.

Пожар произошел в ночь на вторник, 9 сентября. Горело одноэтажное здание площадью 150 кв. м, огонь удалось локализовать в 01:19 мск и ликвидировать открытое горение в 01:49. Пострадавших среди людей не было, предварительной причиной пожара называют короткое замыкание.

Вячеслав Рыжков