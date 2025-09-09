На ферме «Крокодиловый каньон» в Ейске отрицают гибель животных

На ферме «Крокодиловый каньон» в Ейске опровергли сообщения о гибели животных во время пожара, произошедшего в ночь на 9 сентября. В пресс-службе сообщили «Ъ», что все крокодилы и черепаха были вывезены с территории еще 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В расположенном рядом дельфинарии отметили, что в результате возгорания повреждена часть трибун, однако угрозы для дельфинов-афалин, белухи, сивуча и морского котика нет. Представления для зрителей временно приостановлены.

Ранее региональное управление МЧС сообщало о гибели 28 крокодилов и одной черепахи. По данным ведомства, горело одноэтажное здание площадью 150 кв. м, огонь удалось локализовать в 01:19 мск и ликвидировать открытое горение в 01:49. Пострадавших среди людей не было, предварительной причиной пожара называют короткое замыкание.