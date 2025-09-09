Калининград обошел Сочи по пассажиропотоку из Петербурга

Калининград опередил Сочи по объему авиаперевозок из Санкт-Петербурга более чем на треть. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на данные компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.

С начала 2025 года рейсами из Петербурга в Калининград воспользовались 967 тыс. пассажиров, в то время как в Сочи полетели 640 тыс. человек. В высокий сезон (с мая по август) в западный регион направились 615 тыс. пассажиров против 385 тыс. на курорт. Спрос на перелеты в Калининград оказался выше на 36–38%.

По словам директора по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши, тенденция смещения туристического потока в пользу Калининграда обозначилась еще в 2024 году, однако тогда разница была незначительной. При этом снижается пассажиропоток из Петербурга в Минеральные Воды, но растет спрос на направления в Тюмень, Казань, Астрахань и Волгоград.

Анна Гречко