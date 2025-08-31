Первый регулярный рейс «Кометы» из Сочи в Сухум перевез 81 пассажира

Скоростное судно «Комета» выполнило первый регулярный рейс по маршруту Сочи-Сухум-Сочи в субботу. Об этом ТАСС сообщил представитель судовладельца Павел Марухин.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Из Сочи судно отправилось с загрузкой почти 90% — на борту находился 81 пассажир.

«На рейсе из Сухума в Сочи было 64 человека», — рассказал господин Марухин. По его словам, Комета отработала на отлично, выполнив первое регулярное сообщение между городами.

Представитель судовладельца уточнил, что расписание движения по маршруту еще дорабатывается. По субботам из морского порта Сочи отходит круизный лайнер Astoria Grande, что создает определенные сложности в планировании.

Рейсы будут выполняться еженедельно по выходным дням. Навигация продлится до 1 октября.

Судно вмещает 120 пассажиров. Дорога займет примерно два часа. Стоимость билета туда-обратно составляет 2–2,5 тыс. руб. Приобрести билеты можно в кассах.

Первый рейс «Комета» совершила 6 августа. Тестовый маршрут в Абхазию выполнило пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Поездка заняла 2,5 часа.

Лия Пацан