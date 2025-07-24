Две сотрудницы РЖД погибли из-за ночного налета беспилотников на Сочи

Из-за ночных ударов беспилотников на город Сочи пострадали пять работников поездной бригады ФПК. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

По данным компании, сотрудники ехали на автомобиле «к месту отдыха» после рейса. Из-за удара БПЛА две женщины погибли, остальные трое сотрудников выжили, сейчас они находятся в больнице. В РЖД пообещали оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь.

По данным Минобороны, налет беспилотников на регион длилась с 20:40 до 01:40 мск. За это время над Краснодарским краем было сбито семь БПЛА. Пострадали 11 человек, в том числе сотрудник ДПС.