Главные новости к утру 9 сентября

В результате атаки БПЛА на Краснодарский край погиб житель Сочи. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший.

Российский этнограф Святослав Каверин, ранее задержанный в Афганистане, опубликовал свое фото из аэропорта Шереметьево. «После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес»,— написал он в своем Telegram-канале.

Предложение жилья в аренду по всей России в этом году вырастет на 12,4%, до 282 млн кв. м. Тенденция к росту сохранится как минимум до 2030 года. Собственники начали активнее сдавать квартиры благодаря высокому спросу, но для инвесторов этот рынок остается малоинтересным из-за невысокой доходности.

Российский рынок секьюритизации ипотечных кредитов в ближайшие пять лет может удвоить объем выпуска облигаций, превысив отметку 1 трлн руб. в год. При этом доля ипотечных ценных бумаг в общем портфеле до сих пор остается на низком уровне. Участники рынка считают, что снижение ключевой ставки повысит интерес широкого круга инвесторов к этому инструменту.

В подмосковном Чехове задержали собственниц приюта для собак Dogtown по подозрению в жестоком обращении с животными и мошенничестве. В приюте собаки жили в тесных клетках в антисанитарных условиях — одновременно в помещении находились около 30 животных, к которым применялись электрошоковые ошейники.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую убили в вагоне легкорельсового транспорта в штате Северная Каролина. «Почему, черт возьми, он ехал на поезде, и гулял по улицам? Подобные преступники должны быть арестованы. Кровь этой невинной женщины, капающая с ножа убийцы, теперь находится на руках демократов, которые отказываются помещать плохих людей в тюрьму»,— написал он в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала статью The Wall Street Journal, в которой была опубликована поздравительная открытка для финансиста Джеффри Эпштейна, предположительно подписанная президентом США Дональдом Трампом. По ее словам в публикации в Х, «совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картину и не подписывал ее».