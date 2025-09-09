Ипотеку оборачивают в бумагу

Российский рынок секьюритизации ипотечных кредитов в ближайшие пять лет может удвоить объем выпуска облигаций, превысив отметку 1 трлн руб. в год. При этом доля ипотечных ценных бумаг в общем портфеле до сих пор остается на низком уровне. Участники рынка считают, что снижение ключевой ставки повысит интерес широкого круга инвесторов к этому инструменту.

По оценке агентства «Эксперт РА», в 2026 году объем выпуска ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), обеспеченных поручительством АО «Дом.РФ», составит около 600 млрд руб., то есть сохранится на уровне этого года. Однако уже в 2027 году этот показатель вырастет до 800 млрд руб., а в 2030 году может превысить 1 трлн руб., следует из обзора, подготовленного рейтинговым агентством. Общий объем таких ИЦБ в обращении к концу 2030 года составит около 3,8 трлн руб.

По мнению аналитиков «Эксперт РА», будет расти и доля секьюритизированных кредитов в общем портфеле, которая по итогам 2024 года составила 7,9%, в этом году увеличится до 8,7%, а к 2030 году может достигнуть 9,7%. В обзоре отмечается, что по состоянию на конец 2024 года из 2,9 трлн руб. выпущенных ИЦБ под гарантии «Дом.РФ» на четыре крупнейших банка-оригинатора, предоставивших обеспечение для ценных бумаг, приходится около 95% выпусков.

В частности, на Сбербанк пришлось почти 40% выпусков, на ВТБ — более 39%, на ГПБ — более 10%, на банк «Дом.РФ» — 5,4%.

«Совокупно новые оригинаторы могут в среднем реализовывать» такие выпуски на 150–170 млрд руб. в год, оценивают в «Эксперт РА».

По данным Московской биржи, за восемь месяцев было размещено семь выпусков ИЦБ «Дом.РФ» на 386,3 млрд руб. Оригинаторами выступали четыре банка, в том числе впервые Альфа-банк (на 35,4 млрд руб.). До конца года в «Дом.РФ» ожидают размещения еще нескольких выпусков, а общий объем превысит 500 млрд руб. По оценке «Эксперт РА», на конец 2024 года объем секьюритизированных кредитов в портфеле Сбербанка составлял 7%, в ВТБ — 12%, в банке «Дом.РФ» — 14%, в Газпромбанке — 47%. При этом, по словам руководителя управления секьюритизации ВТБ Андрея Сучкова, в стратегии развития ипотечного кредитования предусмотрено увеличение доли ипотечных ценных бумаг в фондировании ипотечных операций до более чем 60% к 2030 году.

Опрошенные “Ъ” банки заявили о готовности разместить новые выпуски до конца года.

В Альфа-банке сообщили, что планируют выпустить ИЦБ еще на 65 млрд руб., таким образом, по итогам года будет секьюритизировано 10% ипотечного портфеля. В Сбербанке (с начала года размещены облигации на 254 млрд руб.) также рассматривают осуществление дополнительных выпусков ИЦБ на платформе «Дом.РФ» до конца года. У Абсолют-банка есть действующий меморандум, который включает «проведение сделок секьюритизации в определенный период, в который попадает и 2025 год», отметил директор инвестиционного департамента банка Сергей Михайлов.

Максим Буйлов