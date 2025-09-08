Трамп обвинил демократов в смерти украинской беженки Ирины Заруцкой в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую убили в вагоне легкорельсового транспорта в штате Северная Каролина.

«Почему, черт возьми, он ехал на поезде, и гулял по улицам? Подобные преступники должны быть арестованы. Кровь этой невинной женщины, капающая с ножа убийцы, теперь находится на руках демократов, которые отказываются помещать плохих людей в тюрьму»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Он в том числе призвал голосовать за республиканцев в Сенате. «Северная Каролина и каждый штат нуждаются в законе и порядок, и только республиканцы доставят его!» — добавил президент США.

Ирину Заруцкую нашли мертвой вечером 22 августа на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в городе Шарлотт. Подозреваемый в убийстве — 34-летний Декарлос Браун, бездомный, был ранее арестован и освобожден 14 раз с 2011 года.