Этнограф Каверин опубликовал фото в Шереметьево после освобождения из-под ареста

Российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения Святослав Каверин опубликовал свое фото из аэропорта Шереметьево.

«После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес. По мере наличия связи что-то напишу потом»,— написал он в своем Telegram-канале.

Этнограф был задержан в городе Кундуз 19 июля и затем перевезен для разбирательства в Кабул. Поездка господина Каверина была связана с изучением провинций Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. По его словам, его арестовали за попытку контрабанды украшений, а после повезли в Кабул, в главное управление разведки Афганистана.