В Чехове задержали владелиц приюта для собак Dogtown

В подмосковном Чехове задержали собственниц приюта для собак Dogtown по подозрению в жестоком обращении с животными и мошенничестве. Об этом сообщили в управлении подмосковного СКР.

По версии следствия, организаторы пункта передержки обманывали владельцев собак, обещая внимательный уход, ограниченное количество животных и хорошие условия содержания. На деле собаки жили в тесных клетках в антисанитарных условиях — одновременно в помещении находились около 30 животных. Среди сотрудников не было кинологов, а хозяев питомцев не предупреждали о применении к собакам электрошоковых ошейников.

За свои услуги подозреваемые брали в среднем по 5 тыс. руб. в сутки, при этом некоторые собаки содержались в приюте по два-три месяца. Потерпевшими по делу признаны 15 владельцев собак. Уголовные дела возбуждены по статьям о жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). 9 сентября в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.