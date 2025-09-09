Квартиры настроились на сдачу

Предложение жилья в аренду по всей России в этом году вырастет на 12,4%, до 282 млн кв. м. Тенденция к росту сохранится как минимум до 2030 года. Собственники начали активнее сдавать квартиры благодаря высокому спросу, но для инвесторов этот рынок остается малоинтересным из-за невысокой доходности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Совокупный объем предложения жилья для рыночной аренды в 2025 году может составить 282 млн кв. м, увеличившись на 12,4% год к году. Такой прогноз в своем исследовании приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА». В дальнейшем тренд на увеличение объема сохранится. В 2026 году рынок коммерческой аренды может вырасти на 11,7%, до 315 млн кв. м. В 2027 году прирост составит 10,8%, до 349 млн кв. м. К 2030 году арендное предложение, согласно прогнозу «Эксперт РА», достигнет 458 млн кв. м. Рост по сравнению с 2029 годом составит 9,1%, относительно 2025 года — 82,5%.

Постоянное увеличение предложения арендного жилья будет способствовать росту его доли в объеме совокупного жилого фонда России. Если в 2024 году этот показатель, по подсчетам «Эксперт РА», составлял 6,4%, то в 2025 году он достигнет 7%. К 2030 году значение может увеличиться до 10%. Даже с учетом этого роста показатель продолжит существенно отставать от зарубежных стран.

Например, в Швейцарии к арендным относятся 62% квартир, в Германии — 55%, в Великобритании — 31%, в Канаде — 30%, а в Италии — 20%.

Рост предложения на рынке аренды объясняется увеличением оборота. По итогам 2024 года он составил 2,18 трлн руб., прибавив 19,7% год к году, следует из подсчетов «Эксперт РА». Причина заключается в росте цен: из-за снижения доступности ипотеки в прошлом году многие граждане начали отказываться от приобретения собственного жилья. Спрос переориентировался на рынок долгосрочной аренды. Тренд пока сохраняется. По данным «Авито Недвижимости», в июле спрос на долгосрочную аренду в России вырос на 2% год к году. Спрос увеличивается, отмечают аналитики.

По данным «Домклик», средняя стоимость однокомнатных квартир массового сегмента в крупнейших городах России за год выросла на 12% год к году. Хотя конъюнктура в городах существенно различалась. Наиболее выраженный рост, на 20% год к году, аналитики зафиксировали в Самаре. В этом городе снять «однушку» в сентябре можно было в среднем за 24 тыс. руб. в месяц. В то же время в Москве среднее значение выросло на 6%, до 63,5 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге — на 12%, до 47 тыс. руб. Снижение стоимости аналитики зафиксировали только в Казани.

Увеличение цен стимулировало собственников сдавать, а не продавать квартиры: в июле число объявлений в экспозиции выросло на 30% год к году, отмечают в «Авито Недвижимости».

Прогноз развития рынка аренды «Эксперт РА» предполагает дальнейшее увеличение ставок. В 2025 году, по оценке аналитиков, в среднем они могут вырасти на 9,75% к уровню 2024 года. Накопленным итогом к 2030 году — на 42,4%.

Но с учетом инфляции и роста цен на квартиры доходность долгосрочной аренды жилья в России остается сдержанной. На конец 2024 года в Москве средний показатель составил 5,7%, в Санкт-Петербурге — 6,1%, в других городах — 6,2%, следует из материалов «Эксперт РА». Эти показатели аналитики называют приемлемыми для инвестирования, но обращают внимание, что значения ниже, чем потенциальная выгода при вложениях в ОФЗ и банковские депозиты. Этот фактор сдерживает рост рынка долгосрочной аренды.

Александра Мерцалова