Кубанские аграрии увеличили площади сева озимого рапса на 4,7 тысячи га
Посевная кампания озимого рапса стартовала в Краснодарском крае. Под урожай 2026 года выделено 71 тыс. га, что на 4,7 тыс. га больше прошлогоднего показателя. Сейчас аграрии уже засеяли 2 тыс. га, сообщает администрация региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Озимый рапс — одна из важнейших масличных культур. Она обладает высокой рентабельностью и стабильным спросом. Аграрии приступают к работе в оптимальные агротехнические сроки. Они имеют необходимый объем семян отечественной селекции, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы»,— отметил вице-губернатор Андрей Коробка.
Наибольшие территории под эту агрокультуру отведены в Калининском, Лабинском, Усть-Лабинском, Белореченском, Мостовском, Кореновском и Тимашевском районах.
С начала 2025 года кубанские производители поставили за рубеж более 100 тыс. т рапсового масла, что подтверждает экспортную направленность этой сельскохозяйственной культуры.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край намерен нарастить годовое производство риса до 1,2 млн тонн к 2030 году.