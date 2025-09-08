Кубанские аграрии увеличили площади сева озимого рапса на 4,7 тысячи га

Посевная кампания озимого рапса стартовала в Краснодарском крае. Под урожай 2026 года выделено 71 тыс. га, что на 4,7 тыс. га больше прошлогоднего показателя. Сейчас аграрии уже засеяли 2 тыс. га, сообщает администрация региона.

«Озимый рапс — одна из важнейших масличных культур. Она обладает высокой рентабельностью и стабильным спросом. Аграрии приступают к работе в оптимальные агротехнические сроки. Они имеют необходимый объем семян отечественной селекции, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы»,— отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

Наибольшие территории под эту агрокультуру отведены в Калининском, Лабинском, Усть-Лабинском, Белореченском, Мостовском, Кореновском и Тимашевском районах.

С начала 2025 года кубанские производители поставили за рубеж более 100 тыс. т рапсового масла, что подтверждает экспортную направленность этой сельскохозяйственной культуры.

Анна Гречко