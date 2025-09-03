Кубань планирует увеличить производство риса до 1,2 млн тонн к 2030 году

Краснодарский край намерен нарастить годовое производство риса до 1,2 млн тонн к 2030 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства региона Михаила Тимофеева.

По словам главы ведомства, это станет значимым вкладом Кубани в общероссийский показатель, который к 2030 году должен достигнуть 2 млн тонн. Для достижения цели потребуется увеличить посевные площади до 140 тыс. га и повысить урожайность риса до 80 ц/га.

В 2026 году планируется засеять 125 тыс. га, в 2027 году — 129 тыс. га. Увеличение производства предполагает не только расширение земель, но и применение современных агротехнологий для повышения урожайности.

В 2025 году площадь посевов на Кубани сохранили на уровне предыдущего года.

Анна Гречко